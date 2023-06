Ujele so ga kamere! Voznik ogrožal življenja na avtocesti, čaka ga vrtoglava kazen (FOTO)

V sredo dopoldne je bila s stacionarnim merilnikom hitrosti izmerjena hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je med vožnjo na avtocesti A1, na območju Slovenske Bistrice, vozil s hitrostjo 246 km/h.

Državljana Romunije so ustavili policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor in mu izrekli globo zaradi kršitve 46. čl. ZPrCP v višini 1.200 eur. Vozniku so izrekli tudi 9 kazenskih točk.