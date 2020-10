Kurilna sezona bi se sinoči skoraj začela tragično. Ob 17.37 je na Šmarski cesti v Škofljici v stanovanju iz kaminske peči uhajal ogljikov monoksid.



Ob prihodu gasilcev iz GB Ljubljana in PGD Škofljica so bile štiri osebe že zunaj stanovanja, ena od teh, nosečnica, pa je imela glavobol in povišan srčni pulz. Gasilci so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, pogasili ogenj v kaminu in prezračili stanovanje, poroča uprava za zaščito in reševanje.