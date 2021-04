Ugriznil jo je pes, odpeljali so jo v bolnišnico

Ob 13.05 so gasilci ZGRS Sežana nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Sežane pri oskrbi poškodovane osebe na cesti na Kokoško v naselju Lipica, občina Sežana.



Gasilci so na kraju oskrbeli poškodovano osebo, ki jo je ugriznil pes, in jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem, ki so jo prepeljali v izolsko bolnišnico, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Komentarji: