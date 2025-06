Ugriz modrasa usoden za 80-letnico: odšla je na sprehod, našli so jo nezavestno

V ponedeljek zvečer je v Sloveniji prišlo do izjemno redkega, a tragičnega dogodka – ugriza modrasa s smrtnim izidom, je sporočil vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar. Gre za prvi tak primer po več desetletjih.

V izjavi za javnost je Brvar sporočil, da je kača ugriznila 80-letno gospo na Gorenjskem, in sicer v roko. Do ugriza je prišlo med sprehodom, roka pa ji je otekla. »Po dvajsetih minutah hoje do doma je izgubila zavest, našli so nezavestno. Ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu, težko dihanje, ob prihodu reševalcev pa se je stanje slabšalo. Verjetno je prišlo do znižanja krvnega tlaka in težav z dihanjem, potrebovala je umetno dihanje, nato oživljanje, vendar je do prihoda v bolnišnico že umrla,« je pojasnil.

Dr. Miran Brvar. FOTO: Majcen Črt

V zadnjih tridesetih letih, pravi zdravnik, v Sloveniji ni bilo smrtnega ugriza modrasa. »Lani smo, na primer, v sklopu 24-urne toksikološke službe obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada, v (ljubljanskem, op. a.) kliničnem centru je sedem bolnikov dobilo protistrup, nekaj pa tudi v UKC MB. Drugače pa je znano, da so ugrizi modrasa lahko smrtni. Na Hrvaškem so imeli v 15 letih tri smrtne primere, tudi drugje po Evropi se lahko zgodijo, so pa to redki dogodki,« je pojasnil Brvar.

»Običajno gre za dojenčke, majhne otroke ali starejše ljudi, ki imajo že neke pridružene bolezni, predvsem srca, ožilja, pljuč in tako naprej,« je dodal.

Brvar je že včeraj prek družbenega omrežja X pozval k previdnosti: »Izogibajte se kačam. V primeru ugriza čim prej pokličite pomoč na 112.«

Modras (Vipera ammodytes) je največja in najnevarnejša strupenjača v Sloveniji. Čeprav praviloma ni napadalen, se lahko obrambno odzove, kadar se počuti ogroženega. Najpogosteje ga najdemo v sušnih, skalnatih in sončnih predelih.

Tako je videti roka po ugrizu modrasa, simbolična fotografija. FOTO: Ukc Ljubljana

Kaj storiti ob ugrizu strupene kače?

UKC Ljubljana svetuje naslednje ukrepe: