Ugrabila in mučila avtovlekarja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Z beemvejem ni bilo narobe nič, vanj pa sta ga porinila zaradi dolga. FOTO: GETTY IMAGES

Klical avtovleko

Ugrabitve se lahko končajo s smrtjo

Kazniva dejanja ugrabitve se kaj lahko končajo tragično, zato so tudi novomeški policisti z vso resnostjo vzeli klic občana, da sta neznanca s silo strpala moškega v vozilo in ga odpeljala. Poročali smo o novembrski ugrabitvi Ljubljančana Danijela Božića, ki so ga v Ankaranu zvlekli v avto in odpeljali v bližino Naklega, tam pa so ga umorili in zagrebli v gozdu. Umrla je tudi Zorica Škrbić, ki so jo ugrabili v Ljubljani, z avtom odpeljali v gozd na obrobju mesta, jo več ur mučili, nato pa odpeljali do Podpeči in vrgli iz vozila.

Sirar naj bi mu grozil z izvijačem in Adamoviću pomenljivo rekel, naj mu da pištolo.

Kup deliktov

1060

evrov sta mu vzela, hotela sta še devet tisočakov.

Na PU Novo mesto so odkrili nekaj podrobnosti o pravi drami, ki se je na njihovem območju dogajala prejšnji ponedeljek. Bilo je 22. junija, ko so bili policisti »v dopoldanskih urah obveščeni, da naj bi v okolici Šentjerneja neznanci ugrabili in oropali oškodovanca«, je sporočila uradna govorka PUDomnevna ugrabitelja dolenjskega podjetnika sta medtem že za preiskovalnimi zapahi, po naših informacijah pa gre za 41-letnegain 36-letnega, oba iz Ljubljane.Na številko 113 je poklical očividec dogajanja. »OKC je takoj obvestil vse patrulje na širšem območju in policisti so na avtocesti kmalu izsledili in ustavili avtomobil BMW koprskih registrskih oznak. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj ugrabitve, ropa in izsiljevanja so odvzeli prostost 41-letnemu in 36-letnemu osumljencu z območja Ljubljane. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da sta na parkirnem prostoru v okolici Šentjerneja z uporabo grožnje in fizično silo oškodovanca spravila v osebni avtomobil, med vožnjo sta ga pretepala, mu grozila, ga oropala in mu odtujila denar in mobilni telefon,« povedo na PU Novo mesto.Izvedeli smo, da je avtovlekar okrog pol desetih prejel klic moškega, da se mu je pri naselju Drama pokvaril avtomobil in da potrebuje avtovleko. Nič hudega sluteči Dolenjec se je odzval in se pripeljal na dogovorjeni kraj. In potem se je začelo; eden od neznancev ga je zagrabil za kombinezon in ga zvlekel v BMW 318D touring. Posadila sta ga na sprednji sedež ter mu kar takoj jasno povedala, zakaj sta to storila in kaj od njega v resnici hočeta. Prišla sta izterjat njegov domnevni dolg do nekega avtoserviserja.Odpeljali so se proti Šentjerneju, med vožnjo pa sta mu grozila, ga pretepala in mu govorila, da vesta, kje živi, je pozneje policistom potožil prestrašeni in kar pošteno prebunkani Dolenjec, saj je imel oteklino levega lica, hematom na sluznici notranje strani lica ter rano na ustnici. Sirar naj bi mu tudi grozil z izvijačem ter Adamoviću pomenljivo rekel, naj mu da pištolo. Odpeljala sta ga na samotno poljsko pot, kjer je moral izstopiti, pretipala sta ga, mu iz denarnice vzela 1060 evrov in od njega zahtevala, da jima čez nekaj dni prinese še 9000 evrov. Ko je je eden od ugrabiteljev vzel še njegov mobilni telefon in ga zalučal v goščavo, sta mu le dovolila oditi, sama pa se odpeljala in torej kmalu pristala v policijskih rokah.»Motiv za kazniva dejanja je bilo dolžniško-upniško razmerje. Kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je po zaslišanju zoper oba odredil pripor,« v sporočilu za javnost sklene policijska piarovka.Neuradno pa smo izvedeli, da bodo Sirarja in Adamovića na novomeški okrožni sodniji preiskovali zaradi treh kaznivih dejanj v sostorilstvu. Osumljena sta torej ugrabitve, ta ju lahko za pet let popelje v ječo. Še dodatnih osem let zapora ju lahko doleti zaradi naslednjega očitka, to je izsiljevanje; avtovlekarja sta namreč z uporabo nevarnega orodja, s silo in resno grožnjo prisilila, da stori nekaj v škodo svojega premoženja. Še zadnji sum pa je, da sta zagrešila tudi kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, za kar jima preti še najmilejša kazen, ta je namreč denarna ali zapor do enega leta.