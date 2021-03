Ugrabil lastna otroka, predvidevajo, da sta skrita v Sloveniji

Z nekajdnevno zamudo je javnost izvedela, zakaj so v soboto okoli poldneva na območje Zagorja ob Savi prišli pripadniki specialne enote policije (SEP), ki so pospremili preostale policiste z ljubljanske policijske uprave (PU) na zahtevno aretacijo. »Za navedeni način prijetja so se policisti odločili, ker je obstajala možnost, da je osumljeni oborožen in nevaren,« je včeraj pojasnjeval Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Pričakovanja so se uresničila: potem ko se je osumljeni uprl policistom, so ga vendarle prijeli, našli pa so tudi arzenal ognjenega in hladnega orožja. Od trave...