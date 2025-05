Ugotavljanje stopnje prištevnosti Petra Primožiča, ki je po prepričanju tožilstva 8. aprila lani v Podgori pri Trebiji iz brezobzirnega maščevanja umoril 64-letnega soseda Rudolfa Koklja, je še za izvedence očitno pretrd oreh. Spomnimo. Vse do prve obravnave, ki je potekala 20. decembra lani, je bilo skoraj gotovo, da je bil Primožič v času kaznivega dejanja neprišteven, in to zaradi blodnjave motnje paranoidne psihoze. Po zaslišanju izvedencev in zdravnice, vse je potekalo za strogo zaprtimi vrati, pa so se v zvezi s tem pojavili določeni dvomi. Zato se je petčlanski senat, ki ga vodi sodnik...