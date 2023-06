V petek ob 17.54 je v Ulici Milke Volk v naselju Radizel, občini Hoče – Slivnica, v kopalnici stanovanjskega objekta zagorel pralni in sušilni stroj. Gasilci PGD Hoče, Bohova, Hotinja vas in JZ GB Maribor so požar dokončno pogasili in prezračili prostore.