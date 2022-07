Udarec mamilarski mafiji: drogo so tihotapili v bunkerjih

Koper • Pomočnik direktorja kriminalistične policije pri GPU mag. Matjaž Jerkič in vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc sta predstavila rezultate dveh uspešnih kriminalističnih preiskav. V sklopu državnih tožilstev Slovenije in Italije ter v sodelovanju z Eurojustom so ustanovili skupno preiskovalno skupino (JIT) za preiskovanje mednarodne kriminalne združbe. Zbrali so dokaze, da je združba, ki jo je v Evropi vodil 31-letni albanski državljan, organizirala tihotapstvo večjih količin kokaina iz Južne Amerike v evropske države.

Primož Ogrinc (levo) in mag. Matjaž Jerkič foto: PU Koper

V Sloveniji je vodji združbe po usmeritvah 39-letnega državljana Albanije (trenutno je v slovenskem zaporu zaradi mamil) pomagala 36-letna partnerica z območja Izole, ki je skrbela za logistično podporo in nabavo vozil s slovenskimi registrskimi tablicami. Vozila so na Nizozemskem predelali tako, da so imela bunkerje za tihotapstvo drog. Del mamil so kriminalci dostavljali tudi v Slovenijo, pri čemer je imela ključno vlogo 36-letnica. Med preiskavo so v začetku leta 2022 v eni od restavracij v Južni Ameriki umorili 31-letnega Albanca, vodjo združbe v Evropi.

Italijanski preiskovalci so na svojem območju v kriminalistični preiskavi zasegli skupno več kot 80 kg kokaina in 7 kg prepovedane konoplje v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov. V zaključni akciji v Italiji so prijeli 11 oseb, državljanov Italije, Albanije in Poljske.

Na podlagi pridobljenih odredb koprskega okrožnega državnega tožilstva in okrožnega sodišča so koprski kriminalisti z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zbrali dokaze zoper 21 osumljencev, ki so storili skupno 179 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi (člen 186/1 in 3 KZ). Preiskava je bila končana 7. aprila 2022, hkrati v Sloveniji in Italiji.

V Sloveniji je bilo prijetih 7 osumljencev, eden od njih pa že prestaja večletno zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj s področja mamil. Koprski kriminalisti in policisti so v sodelovanju s kolegi iz drugih policijskih uprav opravili 7 hišnih preiskav na Obali in Dolenjskem. Skupno je v zaključni akciji sodelovalo 60 policistov in kriminalistov. Sedem osumljencev, starih med 31 in 46 let, med katerimi so posameznike že obravnavali zaradi mamil, so naslednji dan privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča, ta je zoper njih odredila sodni pripor. Koprski kriminalisti so med preiskavo zasegli 20 gramov heroina, 2300 gramov kokaina, 1100 gramov konoplje in hašiša, avtomatsko puško M 70, 128 nabojev kal. 7,62 mm, 30.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje.

Zasegli so drogo.

Preiskava se nadaljuje za ugotavljanje izvora prodajanih prepovedanih drog, finančna preiskava pa ima namen ugotovitve in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Koprski kriminalisti so v nadaljevanju izvajali prikrite preiskovalne ukrepe in dodatno ugotovili, da na območju Obale deluje še ena kriminalna združba, ki je občasno sodelovala s člani opisane mednarodne kriminalne združbe. Novoodkrita združba je prav tako oskrbovala svoje odjemalce na območju slovenske Obale, kupci mamil pa so bili tudi iz Italije.

Na podlagi tožilskih in sodnih odredb za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov so zbrali dokaze zoper 11 osumljencev, ki so storili skupno 96 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi (člen 186/1 in 3 KZ predvideva od enega do 15 let zapora). Dodatno so zbrali dokaze še za trojico zaradi izsiljevanja (člen 213/3 KZ predvideva od enega do 8 let zapora). Kriminalistično preiskavo te združbe so končali 21. junija 2022, ko so prijeli 4 slovenske državljane z Obale: 35-, 39-, 38- in 21-letnika.

Veliko dela z drogo Leta 2021 je slovenska policija obravnavala 1592 kaznivih dejanj, povezanih z mamili (186. člen in 187. člen KZ), za katera so osumili 1828 ljudi. Koprski policisti so obravnavali 210 kaznivih dejanj v zvezi z mamili, osumljenih je bilo 218 ljudi. Leta 2022 (do 23. junija) je slovenska policija obravnavala 517 tovrstnih kaznivih dejanj, za katera so osumili 475 ljudi. Koprski policisti so obravnavali 69 kaznivih dejanj, osumljenih je 70 ljudi.

Na Obali so opravili 6 hišnih preiskav, v zaključni akciji je sodelovalo 50 policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav ter Generalne policijske uprave. Zasegli so 402 grama heroina, 2080 gramov kokaina, 1150 gramov konoplje, 500 gramov hašiša, 35.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje. Vse 4 osumljence so naslednji dan privedli k preiskovalni sodnici, ta je za enega odredila hišni pripor, za tri pa sodnega.