Udar strele poškodoval 10 planincev, reševanje otežuje megla

Udar strele na Malem Triglavu je danes okoli 15. ure poškodoval 10 planincev, od tega enega huje, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Zaradi megle dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči prevaža gorske reševalce čim višje na goro, da bodo lahko čim prej nudili pomoč poškodovanim. Vsaj eden naj bi bil huje poškodovan.

Gorski reševalci iz Mojstrane, Kranjske Gore in Rateč so skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku in helikopterjem slovenske policije zaradi megle namreč ostali ujeti na Kredarici. Dežurna ekipa s helikopterjem Slovenske vojske zato nudi pomoč gorskim reševalcem.

Več sledi ...