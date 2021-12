Učitelju zavrnili tožbo, rezal je na lastno pest

Učitelj športne vzgoje se je poškodoval pri delu s krožno žago, ko je pripravljal lesene kolute za poslikavo na tehniškem dnevu, na katerem je vodil eno izmed delavnic. Menil je, da je za dogodek odgovorna šola oziroma zavarovalnica, pri kateri ima šola zavarovano odgovornost, a je sodišče njegovo tožbo pravnomočno zavrnilo.

Sodišče prve stopnje je sicer z vmesno sodbo sprva odločilo, da je tožbeni zahtevek po podlagi utemeljen v višini 40 odstotkov, odgovornost za preostalih 60 odstotkov pa je pripisalo učitelju, a je višje sodišče takšno odločitev spremenilo. Tožbo je zavrnilo v celoti, saj meni, da je za dogodek in posledice odgovoren sam, ker je žago sam nepooblaščeno spravil v obratovanje.

Učitelj je vztrajal, da je za njegovo poškodbo šola odgovorna tudi krivdno, ker ni poskrbela za strokovno izveden in skrbno organiziran tehniški dan. Zaradi pomanjkanja materiala na njem se je odločil, da ga bo priskrbel sam glede na to, da ni bilo nikogar od nadrejenih niti hišnika, ki bi to storil. V prostorih, namenjenim hišnikoma, je našel primerne veje, za razrez pa uporabil krožno žago, ki sicer ni bila v uporabi. Bila je namenjena za odpis in že 15 let ni bila varnostno pregledana in ni imela ustrezne zaščite.

Odgovornost za škodo je pripisal delodajalcu, šola pa je trdila, da si je sam kriv za poškodbo.

Učitelj je odgovornost za škodo pripisal delodajalcu, ki da ni ustrezno organiziral delovnega procesa, kar je bil vzrok, da je moral pripraviti dodaten material, zavarovalnica pa je vztrajala, da je škoda nastala izključno zaradi ravnanja učitelja, ki ga šola ni mogla pričakovati in se mu izogniti. Če pa bi sodišče menilo, da je vendarle šola delno odgovorna, je soprispevek učitelja najmanj 80 odstotkov, je trdila zavarovalnica.

Prvostopenjsko sodišče je resda precejšnjo težo pripisalo šoli, ker žage ni uničila, temveč jo je imela shranjeno v hišniških prostorih oziroma ni drugače opozorila na prepoved njene uporabe, a to še ne pomeni, da bi lahko pričakovala njeno nepooblaščeno uporabo. Še posebno ker se ni uporabljala vrsto let in so bili v tehniški učilnici na razpolago novi stroji, pripravljeni za delo.

Višji sodniki pa so nasprotno izpostavili, da šola krožne žage ni uporabljala, da jo je zgolj skladiščila v prostorih hišnikov, kamor nezaposlenim dostop ni bil dovoljen. Učitelj se je dela lotil na lastno pest, zavedajoč se, da zanj ni usposobljen in da ne sodi v njegovo delovno obveznost.

Sodišče je še ugotovilo, da je drugi zaposleni hišnik na šoli, ki ni mizar po poklicu, žaganje kolutov odklonil, medtem ko je tožnik sam poiskal žago, namenjeno za odpis, jo prenesel na dvorišče, napeljal elektriko in začel žagati. Gre torej za premišljeno odločitev, ki bi jo delodajalec lahko preprečil le s konstantnim nadzorom nad zaposlenim, kar pa ni življenjsko, še posebno ker tožnik ni bil začetnik, temveč učitelj z dolgoletnim stažem in odličnimi ocenami za svoje delo, še ugotavlja višje sodišče. To je pritožbo učitelja, ki je vztrajal pri izključni odgovornosti šole, zavrnilo, pritrdilo pa je toženi šoli oziroma zavarovalnici in vmesno sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek učitelja v celoti zavrnilo.

Poskusil je še na vrhovnem sodišču, a je to zavrnilo že njegov predlog za dopustitev revizije.