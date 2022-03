Skrb vzbujajoča novica prihaja iz Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki ima podružnično šolo tudi v Lokavcu. Učitelj telovadbe iz Ajdovščine naj bi pred zimskimi počitnicami, ki so bile v goriški regiji od 21. do 25. februarja, z mobilnim telefonom snemal otroke med preoblačenjem v garderobi. Njegovo domnevno sporno početje so razkrili sodelavci oziroma sodelavke. Na posnetkih naj bi se znašli tako dečki kot deklice iz šestega in sedmega razreda osnovne šole, stari enajst oziroma dvanajst let. Obvestili vse pristojne Da je do domnevno spornega snemanja očitno res prišlo, je za Slovensk...