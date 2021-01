Učenci so se komaj vrnili v šole, pa se je zgodilo tole

V sredo ob 16.18 se je na Ulici XXXI. divizije v Kranju kadilo iz objekta Osnovne šole Simon Jenko.



Posredovali so gasilci GARS Kranj in PGD Kranj - Primskovo, ki so po avtolestvi vstopili v objekt in ugotovili, da zaradi puščanja teče vroča voda iz centralne napeljave v eni od učilnic. Zaprli so vodo, električar pa je odklopil elektriko.



Na kraju so bili tudi dežurni vodovodar, ravnatelj in hišnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: