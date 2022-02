V Rogaški Slatini, kjer je dolga leta živel in delal Branko Krklec, pa tudi v Škofijah nad Šmarjem pri Jelšah, kjer je živel menda šele zadnji dve leti, še vedno odmeva tragični dogodek, ki se je primeril v četrtek pozno popoldne. Kot smo že poročali, sta se pri Krklecu oglasila pomočnika izvršitelja, 27-letni Aleksander Klement in 42-letna Nataša Zadravec Klement, sin in sestra sodnega izvršitelja Milana Klementa iz Sv. Ane v Slovenskih goricah, z nalogo, da mu zarubita avto. Očitno je osumljenega to tako ujezilo, da se je po prepiru odpravil v hišo po pištolo in nato z njo hladnokrvno ustrel...