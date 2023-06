Ubil mamo in jo z bagrom zakopal pri hiši! Drogo je za zapahi moral pokakati

64-letni Marjan Elemir Rozman, ki si je že večkrat mazal roke s krvjo drugega, celo s krvjo lastne matere, bo, če bo nova sodba, ki se glasi 15 mesecev zapora, obveljala, znova ždel za zapahi. Obsojen je bil, ker so ga v našem največjem zaporu na Dobu dobili, ko je poskušal v zavod pretihotapiti konopljo. No, za zapahi je že zdaj, trenutno 'le' v priporu, kjer čaka na nadaljevanje sojenja zaradi dveh poskusov uboja.

Marjan Elemir Rozman se je sodišču iz pripora javil prek videokonference. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na straneh črne kronike smo o Rozmanu prvič pisali še v prejšnjem tisočletju, decembra 1998 je namreč v Prlekiji z baterijsko svetilko mamo večkrat mahnil po glavi, ležečo na tleh pa nato ustrelil z lovsko puško. Potem je z bagrom ob hiši izkopal jamo in zagrebel truplo. Obsojen je bil na 14 let zapora. Ko je nekaj pred iztekom kazni prišel na prostost, se je znova zapletel v nečedne posle in še enkrat pristal na hladnem, in sicer zaradi vloma v hišo ter tatvine BMW in denarja. Prav v tem času je sledil dogodek, zaradi katerega si je v petek prislužil novo bivanje za rešetkami. Seveda če bo sodba obstala, enkrat so mu namreč za to dejanje na novomeški sodniji že sodili, bil je oproščen, a je po pritožbi tožilca Igorja Vertuša višje sodišče sodbo razveljavilo, saj da naj bi bilo očitno, da konoplja, ki so jo zasegli pri Rozmanu, ni bila namenjena lastni uporabi, pač pa prodaji sotrpinom za rešetkami.

Tričlanski senat je obtoženega tokrat obsodil. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vse to vodi k zaključku, da je drogo vnašal v zapor ne za lastne potrebe, pač pa za druge.

Tričlanski senat, ki mu je predsedovala sodnica Mojca Hode, je zdaj obtoženega obsodil. »Resda senat pozna odločitve sodišč, ko so izrekli oprostilne sodbe tudi za večje količine droge. A v konkretnem primeru posredni dokazi z gotovostjo potrjujejo namen, da je drogo prenašal v telesu zato, da bi jo prodal drugim uživalcem v zaporu. O tem govori več posrednih dokazov,« je sodbo obrazložila Hodetova in spomnila, da je Rozman v preiskavi očitek odkritosrčno priznal in dejanje obžaloval. Prav tako so pravosodni policisti v tistem času dobili namig, da bo zaporniku nekdo prinesel drogo. Po obisku, ki ga je dobil v zaporu, se je nenavadno obnašal. »Rozman je bil dolga leta v zaporu, a nikoli ni bil znan kot uživalec drog. Vse to vodi k zaključku, da je drogo vnašal v zapor ne za lastne potrebe, pač pa za druge,« je sklenila sodnica in navedla še nekaj olajševalnih okoliščin. Od dogodka je minilo šest let, ni šlo za nevarno drogo, tudi količina trave je bila majhna, a takšna količina je v zaporu bistveno drugačnega pomena kot zunaj, pa tudi cene v zaporu so občutno višje kot na prostosti.

Odvetnik Matej Šporar je že napovedal pritožbo na obsodilno sodbo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

28,24 grama trave je prenašal v telesnih odprtinah

Rozman je torej 1. februarja 2017 v zaporu dobil obisk. Zaradi suma, da je zapornik pogoltnil drogo, da bi jo tako skril, so ga namestili v samsko sobo s posebno opremo. Naslednjega dne so pazniki, potem ko je Rozman na stranišču s posebnimi rešetkami opravil veliko potrebo, v njegovem blatu našli dva paketa s posušenimi rastlinskimi delci, za katere se je kasneje potrdilo, da gre za konopljo, bilo je je 28,24 grama.

Rozmanov zagovornik Matej Šporar je v zaključni besedi spomnil na sodbo višjega sodišča v Celju, oddelka za prekrške, ko je bil obtoženi, pri katerem so našli 27,8 grama konoplje, spoznan za krivega le za prekršek, saj je šlo po presoji sodnice za količine, namenjene osebni uporabi, posest pa je torej le prekršek. Tako bi moralo biti tudi v tem primeru, je prepričan Šporar. Tožilka Renata Brodarič Trentelj je opozorila na več okoliščin, ki kažejo, da droga ni bila namenjena osebni rabi obtoženca, zaradi predkaznovanosti in dejstva, da je dejanje storil med prestajanjem kazni, pa je predlagala zaporno kazen leto in 5 mesecev – kazenski zakonik za takšno dejanje sicer predvideva od enega do 10 let zapora. Senat je izrekel dva meseca nižjo kazen od predlagane.

Tožilka Renata Brodarič Trentelj je predlagala zaporno kazen. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Odvetnik Šporar je že napovedal pritožbo, a kaj ko Rozmanu grozi precej hujša kazen zaradi dejanj iz bližnje preteklosti. Tožilstvo mu namreč očita dva poskusa uboja: 1. septembra 2021 naj bi v trebuh in vrat zabodel Sandija Šišića, 12. januarja lani pa bivšo partnerico Andrejo Lokar, ki je bila v zvezi tudi z omenjenim Šišićem. Andrejo je po obtožbi namenoma porezal po vratu in rokah, kar je sam označil za nesrečo, za poskus uboja Šišića pa je dejal, da je šlo za samoobrambo.