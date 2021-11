Ubil dijaka Žigo, fasal tri leta!

Zdaj je dokončno. Skoraj pet let po hudi prometni nesreči v središču prestolnice, v kateri je umrl 18-letni Žiga Rekar, se njen povzročitelj Zemir Hušidić seli v zapor. »Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 22. oktobra 2021 potrdilo sodbo tukajšnjega sodišča, ki je imenovanega spoznalo za krivega in zanj določilo tri leta zapora s stransko kaznijo prepovedi vožnje motornega vozila B-kategorije za obdobje dveh let od pravnomočnosti sodbe,« so nam odgovorili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Opravičila niso sprejeliDružina pokojnega Žige ob koncu prvostopenjskega sojenja Hušid...