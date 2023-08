Ubijalski voznik na begu, pokazal ni kančka obžalovanja ob smrti Marka (18) (FOTO)

Tržačan Michele Puissa je pred skoraj osmimi leti ubil edinega otroka Ljiljane in Mirka Matešića, 18-letnega Marka iz Srgašev pri Kopru. Dve leti je trajalo, da sta ga oče in mama s pomočjo zasebnega detektiva sploh pripeljala pred roko pravice, država jima je zadala nov udarec, ko je od pregona odstopila. Prevzela sta kazenski pregon in vse sodne stroške. Zakreditirala sta se do vratu, prodala, kar sta imela, oče je delal dve službi. Puissa je na sodnih obravnavah zehal in kinkal. Bil je nezainteresiran, kot da se ga zadeva ne tiče. Krivdo za nesrečo, ki jo povzročil sam, je valil na nič krivega najstnika. Staršem ni izrekel sožalja, se opravičil ali drugače pokazal kančka človeškosti.

Ostanki Markovega motorja FOTO: Osebni arhiv družine

V četrtek, 29. junija, prav na Markov rojstni dan, je bil določen dan začetka prestajanja zaporne kazni. Pred tem naj bi se med drugim dolgo izogibal sodni pošti. A obsojenca na Dobu niso dočakali. Policija ga je iskala v Trstu, prijavljen naj bi bil na naslovu Via San Daniele, ki je od tamkajšnje glavne avtobusne postaje oddaljen dva kilometra, našli ga niso. Predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer je našo informacijo potrdila. »Ker obsojeni Puissa ni nastopil kazni, bo sodišče izdalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.« Poklicali smo odvetnika Puisse Mitjo Ozbiča, ki pa, potem ko je izvedel, zakaj ga kličemo, klica, čeprav nam je bilo v odvetniški pisarni tako obljubljeno, ni vrnil.

Pisal se je 17. september 2015, okoli osmih zvečer. Marko, ki se je vozil s skuterjem piaggio zip, je potem, ko si je na bencinskem servisu v Srgaših kupil plastenko soka, sedel na skuter in se ustavil pri stop znaku ter se prepričal, da se lahko varno vključi na glavno cesto, sta povedali priči. Imel je dovolj časa, da zapelje do sredinskega pasu, namenjenega uporabnikom črpalke, ki se vključujejo na cesto proti Dragonji. Avtodom nemških registrskih oznak, ki je peljal iz smeri Dragonja proti Kopru, je bil po izpovedi priče, ki je peljala za Markom, dovolj daleč, da je lahko dijak četrtega letnika varno zapeljal na vključevalni pas.«

Mnogo prekmalu je zapustil ta svet. FOTO: Osebni arhiv družine

Odpeljal dalje

V tistem pa je čez neprekinjeno črto na zaporno površino s toyoto slovenskih registrskih oznak zapeljal 54-letni Puissa, ki je prehiteval avtodom pred seboj, in silovito trčil v Marka, ki se je vključeval levo. Vozil je 73 kilometrov na uro v naselju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, Marko pa, tako sodni izvedenec avtomobilske stroke, med 23 in 25 kilometri na uro. Trčenje je bilo tako silovito, da je skuter odneslo skoraj 50 metrov stran, najstnik je obležal, Puissa pa je brez zaviranja peljal dalje, avtomobil se je ustavil šele 120 metrov od kraja dogodka, je pojasnil izvedenec cestnoprometne stroke ​Peter Vidmar. »Ni se ustavil, ker bi klasično zaviral, ampak mu je odtrgalo levo sprednje kolo. Če bi zaviral, bi se avto ustavil čez 30 ali 40 metrov,« je bil jasen izvedenec. »Ustavil sem, ko sem bil prepričan, da je to varno,« se je branil Puissa. Marko, ki je bil v času nesreče polnoleten manj kot tri mesece, je v izolski bolnišnici izgubil bitko za življenje. Utrpel je pretrganje prsne aorte, obsežne poškodbe glave in možganov.

Michele Puissa ni pokazal niti kančka obžalovanja. FOTO: Moni Černe

Odtrgalo mu je nogo

Puissa je bil na koprskem okrožnem sodišču leta 2019 oproščen. Natanko šest mesecev po oprostilni sodbi je na isti cesti, kjer je ubil Marka, povzročil novo nesrečo. Brez vozniškega dovoljenja, z neregistriranim motorjem (registracija je potekla približno leto in pol pred nesrečo), mnogo prehitro, močno vinjen ter zadrogiran je vozil preblizu desnemu robu vozišča, padel na desni bok motorja in z veliko hitrostjo z nogo silovito trčil v prometni znak. Odtrgalo mu je nogo pod kolenom. Krajan je naredil prevezo in preprečil, da bi izkrvavel sredi ceste. V motor, ki je drsel po cesti, je trčil še hrvaški državljan z osebnim vozilom.

Marca predlani je koprsko višje sodišče v Kopru staršem vendarle namenilo nekaj zadoščenja. Spoznali so ga za krivega, ker je povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti. Vozil je na slepo, v nobenem primeru ne bi smel prehitevati, bil je zavestno malomaren, je ocenil senat višjih sodnikov. Obsodili so ga na dve leti in pol zapora ter mu za eno leto prepovedali vožnjo motornih vozil B-kategorije. Puissa se je pritožil na vrhovno sodišče, ki je na seji 12. oktobra predlani razsodilo, da se pritožba zavrne kot neutemeljena, s tem pa se potrdi sodba sodišča druge stopnje.

V zgodovini samostojne države je bržkone izjemno redko, da bi zasebni tožnik dosegel dolgoletno zaporno kazen. Puissa je bil med drugim leta 2010 zaradi vožnje pod vplivom alkohola kaznovan s hišnim zaporom, v katerem je preživel mesec in dvajset dni.

Prepisal premoženje »On me ne preseneča, ker se ves čas izogiba odgovornosti. Počutim pa se izdano, nezaceljene rane so se znova odprle. Od nesreče bo osem let, od sodbe vrhovnega sodišča skoraj leto in devet mesecev, on pa na prostosti in nihče ne ve, kje je,« z otožnostjo zadnji zaplet komentira mati Ljiljana Matešić. Sina ji nihče ne more vrniti, z njim je umrl velik del nje in moža, pove. »Počutim se izdano tudi s strani roke pravice. Država nama je zadala že tretji udarec, od 15 tisoč stroškov za prevajanje v italijanski jezik, sodne takse, odvetnika, izvedence, kar sva plačevala sama, nama je sodišče priznalo za 3400 evrov stroškov, preostalo morava terjati od Puisse, ki pa je svoje premoženje že prepisal,« nam je povedala Markova mati.