Ubežnika prijeli na Madžarskem

Slovenska policija je 18. oktobra uspešno končala iskanje dveh obdolženih moških, starih 25 in 43 let, državljanov Hrvaške, ki sta bila že od lani na begu, so se pohvalili na Generalni policijski upravi. Po naših podatkih gre za Riccarda Čizmića in Omerja Ferarija, ki ju novogoriško sodišče išče zaradi streljanja v središču Nove Gorice 26. maja lani.

Zoper njiju so bili izdani tiralica, odredba za privedbo, mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo

Riccardo Čizmić je lahko nevaren, so takrat opozorili na policiji. FOTO: Policija

Lanskega majskega popoldneva so policiste obvestili o streljanju na Rejčevi ulici. Streli pred lokalom Rio bar na Rejčevi (na zunanji strani letnega kopališča) so odjeknili ob 17.09. Nekateri očividci so zagledali tri moške, ki so tekli po Rejčevi ulici proti športnemu parku. Strelno orožje naj bi bilo uporabljeno dvakrat, streli pa naj bi leteli, če govorice držijo, proti prodajalcu droge. O dogodku so bili sprva na PU Nova Gorica redkobesedni. Šele septembra, po končani preiskavi, so razkrili ugotovitve. Z belim citroënom C1 hrvaške registracije sta se pred lokal Rio bar pripeljala 24- in 42-letni Hrvat (prvi je bil Čizmić, drugi pa Ferari). V lokalu sta stopila do 38-letnika, s slednjim se je 42-letnik sprl, mu zagrozil in pokazal pištolo, ki jo je imel za pasom. Besednemu sporu je sledil fizični obračun, v katerem je 38-letnik odrinil Ferarija, takrat pa je nastopil Čizmić in ga s kovinskim predmetom treščil po zatilju. Kljub udarcu mu je 38-letnik vzel kovinski predmet, ga večkrat udaril nazaj, nato pa stekel proti citroënu in s kovinskim predmetom večkrat udaril po njem.

Ferari je nato večkrat ustrelil proti 38-letniku, zato je ta zbežal proti Prvomajski ulici. Začel se je lov, Ferari je še kar streljal, a tarče ni zadel. S Čizmićem sta nato pobegnila v enega od stanovanjskih blokov, kjer sta neprijavljena začasno bivala. Ko so prišli kriminalisti, napadalcev ni bilo več, so pa v bloku našli pištolo.

Ubežnika bodo privedli k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča na Madžarskem, kjer bo potekalo odločanje o predaji Sloveniji

Zoper njiju so bili izdani tiralica, odredba za privedbo, mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo, saj sta se skrivala. Nista pa edina, ki sta se znašla pod lupo preiskovalcev; ugotovili so namreč še, da se je poskus uboja zgodil, ker je 38-letnik izsiljeval znance in prijatelje obeh Hrvatov. Ovadili so ga zaradi groženj ter prepovedane proizvodnje drog in prometa z njimi.

Še dva poskusa uboja

Tudi Omerja Ferarija so iskali s tiralico. FOTO: Policija

Kriminalisti Oddelka za ciljno iskanje oseb iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi so skupaj z novogoriškimi kriminalisti po intenzivnem delu zaključili operativne aktivnosti. »V primeru iskanja obdolženih je bila vzpostavljena neposredna komunikacija, tako med kriminalisti slovenske in italijanske enote za ciljno iskanje oseb, t. i. enote FAST (Fugitive Active Search Team), kot tudi s podobnimi enotami iz Hrvaške in Madžarske, ki so sočasno izvajale operativne aktivnosti za izsleditev in prijetje ubežnikov. Ubežnika sta bila izredno mobilna in sta menjala lokacije bivanja v različnih državah znotraj EU ter se predstavljala za drugi osebi. Iskani osebi sta prav tako osumljeni kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Rimu avgusta letos in eden izmed ubežnikov kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Zagrebu januarja letos,« pojasnjujejo na Generalni policijski upravi.

Madžarska enota FAST je 18. oktobra locirala oba v mestu Gyor in ju prijela. »V treh dneh bosta ubežnika privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča na Madžarskem, kjer bo potekalo odločanje o predaji oseb Sloveniji na podlagi izdanega evropskega naloga za prijetje in predajo,« pojasnjujejo na policiji.