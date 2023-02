Turno smučarko odpeljal helikopter SV

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o poškodbi turne smučarke na Dolgi njivi na območju Tržiča. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci.

S helikopterjem slovenske vojske je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo. Kot so še sporočili s PU Kranj, so policisti dogodek ustrezno dokumentirali.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 98 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 34: tri s področja kriminalitete: 15 s področja prometne varnosti, od tega o dveh prometnih nesrečah z materialno škodo, policisti so zasegli tudi dva avtomobila; tri s področja javnega reda in miru; štiri o dogodkih, od tega o požaru, o nesreči turne smučarke, o dveh najdenih NUS in eni povoženi divjadi.