Turna smučarka iz Avstrije si bo žal zapomnila naravno okolje med Komno in Voglom

Policisti so bili včeraj nekaj čez 10. uro obveščeni o nesreči turne smučarke med Komno in Voglom.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 52-letna državljanka Avstrije med turnim smučanjem v naravnem okolju padla in si poškodovala nogo. Na kraju so ji pomoč nudili reševalci GRS Bohinj in posadka HNMP s policistom gorske policijske enote ter jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo,« sporočajo s PU Kranj.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.