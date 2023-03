Turno smučarja (63) odpeljal helikopter nujne medicinske pomoči

Kranjski policisti so bili v soboto okoli 12.30 obveščeni o 63-letnem turnem smučarju, ki je smučal s Kalškega grebena proti Neškarjevem grabnu, na območju občine Preddvor. Med smučanjem je padel in se telesno poškodoval. Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti so dogodek ustrezno zadokumentirali.

Poškodovan tudi deskar na snegu

Kranjski policisti so bili prav tako v soboto okoli 16.50 obveščeni o 37-letnem deskarju, ki je med smučanjem po smučarski progi padel in se po podatkih s katerimi razpolagamo lahko telesno poškodoval. Na kraju sta mu pomoč nudila reševalec na smučišču in nadzornik. Policisti bodo dogodek ustrezno zadokumentirali.