Turni smučar poškodovan: neupravičeno prehajal regijo?

Pri Blejski koči so reševalci včeraj reševali poškodovanega turnega smučarja, proti kateremu poteka prekrškovni postopek zaradi neupravičenega prehajanja regije, so danes sporočili iz PU Kranj. Posredoval je tudi vojaški helikopter.



»Zaradi snega je dostop do gora zelo otežen, še vedno obstaja možnost snegoloma, reševanja so zelo zahtevna in tudi nepravilno parkirana vozila lahko ovirajo prihod intervencijskih služb. Pozivamo k veliki previdnosti in odgovornemu ravnanju,« še opozarjajo policisti.