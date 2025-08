Turistka s čolnom po Soči, a ni se dobro končalo! Posredovati moral helikopter

Skok v reko Sočo se je za 32-letno Kanadčanko končal boleče. V soboto popoldne, 4. avgusta ob 15.40, je med raftanjem pri Srpenici na Bovškem prišlo do nesreče, zaradi katere je morala posredovati celo helikopterska ekipa.

Po podatkih, ki jih je posredoval Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi in samostojni policijski inšpektor s Policijske uprave Nova Gorica, se je državljanka Kanade udeležila organizirane plovbe z raftom, ki jo je vodila lokalna agencija za športne aktivnosti. A ko se je pognala s plovila v reko, je s hrbtom udarila v kamen in pri tem utrpela telesne poškodbe.

Na pomoč so priskočili bovški policisti, gorski reševalci GRS Bovec ter člani Društva reševalcev iz vode Slovenije. Situacija je bila dovolj resna, da so morali na kraj poklicati tudi helikoptersko nujno medicinsko pomoč z Brnika.

Poškodovano žensko so reševalci oskrbeli in jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer bo nadaljevala zdravljenje. Kako hude so njene poškodbe, za zdaj še ni znano – a zagotovo bo avanturo po smaragdni reki pomnila še dolgo.