Po Piranu hodil moški z nožem v rokah. Nadlegoval je turiste in zaposlene v lokalih

Iz PU Koper sporočajo, da so bili ob 9:30 obveščeni, da po Piranu hodi moški z nožem v roki. Nadlegoval je turiste in zaposlene v lokalih.

V enem od lokalov je kričal na zaposlene in poskušal vstopiti v zaprti del lokala, kar pa so mu zaposleni preprečili.

Policisti so ga na kraju obvladali in identificirali 43-letnega kršitelja. Odredili so mu pridržanje, saj s kršitvami ni prenehal, in mu zasegli nož.

Ugotovili so tudi, da je pred tem ukradel oblačila in obutev madžarskemu državljanu. Sledila bo kazenska ovadba, izdali so mu plačilni nalog.