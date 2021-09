Turbulenca na Goriškem: najprej trčil v drevo in končal na tleh

V sredo ob 12.15 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da se je približno pol kilometra od vzletišča na nedostopnem terenu od vzletišča za jadralne padalce na območju Lijaka v občini Nova Gorica pri zasilnem pristanku poškodoval jadralni padalec.



Državljan (82) Avstrije je zaradi zračne turbulence zasilno pristal na drevesu, padel na tla in si poškodoval levo koleno. Pomagali so mu pripadniki enote za hitro posredovanje MO Nova Gorica in ga predali reševalcem NMP ZD Nova Gorica v oskrbo. Ti so ga odpeljali na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.

