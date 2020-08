Tunizijec v Slovenijo prišel v podvozju, končal v bolnišnici

​Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo v ponedeljek pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so na podvozju našli državljana Tunizije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

​

​Tujca so zaradi slabega zdravstvena stanja odpeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, kasneje pa so ga policisti predali hrvaškim varnostnim organom. Na podvozju tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak so našli še dva državljana Libije, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim policistom.

​

​Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Radencev, Učakovcev (PP Črnomelj), Biča, Gorenje Nemške vasi (PP Trebnje), Velikega Cerovca (PP Novo mesto) in Podbočja (PP Krško) izsledili in prijeli 63 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 46 državljani Pakistana, devetimi državljani Bangladeša, petimi državljani Alžirije in tremi državljani Afganistana še niso zaključeni.