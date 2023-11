Tujkama hotel izročiti nekaj kovancev, sledil je šok

Včeraj nekaj pred 13. uro je občan brežiške policiste obvestil, da naj bi pred prodajalno v Brežicah dve tujki, ki sta se izdajali za gluhonemi osebi, pobirali prostovoljne prispevke.

»Občan jima je nameraval izročiti nekaj kovancev in ko je iskal drobiž, mu je ena od njiju iz rok vzela bankovec za 50 evrov, potem pa sta pobegnili. O dogodku je OKC takoj seznanil policiste na terenu in na podlagi opisa so ju izsledili na območju Gržeče vasi. Tujki, državljanki Romunije, sta se nahajali v vozilu Mercedes benz črne barve, registrskih oznak Litve, v njem pa sta bila še dva državljana Romunije. 23-letnici in 20-letnici so zasegli ukraden bankovec in ga vrnili oškodovancu. Zaradi neupravičenega pobiranja prostovoljnih prispevkov so jima izrekli globo,« sporoča javnosti Alenka Drenik z omenjene policijske uprave.