Tuji turist obvestil policiste, kraj nevarne najdbe izven naselja Kal-Koritnica takoj zavarovali

V sredo je policiste PU Nova Gorica tuji turist obvestil o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva (NUS) oziroma ročne bombe iz časa prve svetovne vojne na težje dostopnem mestu ob reki Soči izven naselja Kal-Koritnica. Na kraj so bili napoteni policisti PP Bovec, ki so kraj nevarne najdbe ustrezno zavarovali. Kasneje so za ročno bombo poskrbeli pirotehniki civilne zaščite in jo odpeljali na uničenje.

Neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna

V primeru najdbe takega nevarnega sredstva vse občane in občanke ponovno pozivajo, da se jih ne dotikajo ampak takoj pokličejo pristojne službe. Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje.