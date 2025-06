Tuji kolesarji proti Gabrški Gori, 66-letnica divjala in padla

Uporabljajte površine, ki so namenjene vam (kolesarske steze, desni rob vozišča, itd.), pločnike pustite pešcem

Vozite eden za drugim na primerni varnostni razdalji in primerni oddaljenosti od desnega roba vozišča in ne eden zraven drugega

Odrecite se alkoholu in prepovedani drogi in porabljajte kolesarsko čelado in se odrecite s uporabi slušalk in mobilnih telefonov v času vožnje.