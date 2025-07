Tujec po pomurski avtocesti divjal s 220 kilometri na uro

Murskosoboški policisti so v ponedeljek na pomurski avtocesti ujeli voznika, ki je vozil z 219 kilometri na uro, in to na delu avtoceste, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro. Šlo je za tujega voznika, ki je na kraju plačal globo v višini 1200 evrov, so danes sporočili s soboške policijske uprave.

Na avtocestah je hitrost pogosto zelo velika in je tesno povezana z najhujšimi posledicami, ki nastanejo ob prometni nesreči. Zato vsem udeležencem v cestnem prometu na policiji svetujejo, da upoštevajo cestno-prometna pravila, prometno signalizacijo in razmere na cesti. »Strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu lahko prepreči marsikatero nesrečo,« so še opozorili na Policijski upravi Murska Sobota.