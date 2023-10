Kar slovensko pravosodje počne v zvezi s pakistanskim tihotapcem migrantov, je čisto razmetavanje davkoplačevalskega denarja. Toda zakonodaji mora biti zadoščeno. Kako Alija iščemo, ker po odsluženi zaporni kazni ni plačal 300 evrov stranske denarne, zato bi se moral za 50 dni vrniti v zapor. In kar iščemo ga, pa čeprav je vsem jasno, zakaj ga ne najdemo. Po prihodu iz ječe smo ga namreč v imenu ljudstva izgnali iz države, in le kdo bi vedel, kam so ga odnesle pete. Sodni mlini pa še kar meljejo, stanejo nas sodniki, njihovi sodelavci, svoje računata tudi uradni tolmač za pakistanski jezik in...