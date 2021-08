Tujca divjala po slovenskih cestah, šokirala vas bo njuna hitrost

Policisti prometne policije Murska Sobota so v sredo, ko je sicer začela veljati novela zakona o prometu, v sklopu nacionalne preventivne akcije Hitrost izvedli poostreni nadzor hitrosti na avtocesti A5.



Zunaj naselja Dolinsko v smeri Maribora so ustavili 39-letnega državljana Madžarske. Voznik osebnega avtomobila ferrari je vozil s hitrostjo 236 kilometrov na uro, čeprav je hitrost omejena na 110.



Madžar pa ni bil edini občutno prehitri voznik, ki so ga ujeli. Policisti so na zapori ceste na odseku Vučja vas–Murska Sobota državljanu Romunije namerili hitrost 130 kilometrov na uro, čeprav je omejitev zaradi rekonstrukcije avtomobilske ceste 60.



Obema kršiteljema je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

