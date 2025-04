Tuja turistka doživela šok v Ljubljani, to so ji storile tri Hrvatice

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 492 klicev, 164 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 36 nanašalo na kriminaliteto, 40 na javni red in mir, ter 71 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 3 tatvine, 6 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 7 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini, kjer in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

Prijete osumljenke drzne tatvine

Policisti so včeraj pri delu na območju centa Ljubljane zaznali, da so tri osumljenke tuji turistki torbice odtujile denarnico z vsebino, v nadaljevanju pa iz nje odtujili gotovino in jo odvrgle.

»Policisti so osumljenke, državljanke hrvaške, prijeli in jim odvzeli prostost. Odtujeni predmeti so bili vrnjeni oškodovanki. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine,« sporočajo s PU Ljubljana.

Opozorilo policije »Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.



Svetujemo da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa.«

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.