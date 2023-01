Tudi v prostem času policisti lovijo lumpe

Z novomeške policijske uprave poročajo o dveh dogodkih, v katerih sta policista ukrepala, čeprav sta bila zunaj službenega časa. Eden je preprečil tatvino, drugi pa je posredoval, ko je opazil tri mladeniče na skuterju, kako ogrožajo prometno varnost.

Okoli pol šestih popoldne v sredo so se policisti odzvali na klic na pomoč iz novomeške trgovine na Adrijaničevi cesti. Tam je novomeški prometni policist v svojem prostem času v trgovini opazil, da je 28-letnik iz okolice Novega mesta s polic pobiral artikle in jih skrival v jakno, nato pa brez plačila smuknil mimo blagajne.

Policist ga je prestregel pred izhodom, se identificiral kot policist in mu preprečil, da bi odšel. A se mu je 28-letnik fizično uprl in mu tudi grozil, da ga bo ustrelil. Policista to ni odvrnilo, da ne bi 28-letnika obvladal in ga zadržal do prihoda patrulje.

Kot so ugotovili novomeški policisti, je osumljenec, ki ga sicer poznajo že iz prejšnjih postopkov zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, hotel iz trgovine brez plačila odnesti za nekaj več kot sto evrov različnih prehrambnih artiklov.

Čez progo tik pred vlakom

V popoldanskih urah pa so novomeški policisti obravnavali 17-, 15- in 21-letnika iz Novega mesta, ki so se peljali na skuterju brez čelade, pri tem pa prevozili prehod ceste čez železniško progo v Bršljinu, ko je tam gorela rdeča luč in najavljala prihod vlaka. Pri tem so spregledali voznika, ki je pred prehodom čakal, da se spustijo zapornice. »Naključje je hotelo, da je bil ta voznik tudi policist, sicer službe prost. Nekoliko pozneje je vse tri opazil v bližnjem gostinskem lokalu in poklical na številko 113,« opisujejo na novomeški policijski upravi.

Dolgoprstnež se je policistu, ki ga je zalotil pri kraji, fizično uprl in mu tudi grozil, da ga bo ustrelil.

Policisti so vse tri kaznovali: ker med vožnjo niso uporabljali čelade, s 120 evri, zoper 17-letnega voznika skuterja pa so zaradi vožnje čez prehod čez železniško progo, ko so rdeče luči najavljale prihod vlaka, uvedli postopek o prekršku.

Zoper 17-letnega voznika skuterja so zaradi vožnje čez železniški prehod, ko so rdeče luči najavljale prihod vlaka, uvedli postopek o prekršku. FOTO: Marko Feist

Kot še pojasnjujejo na novomeški policijski upravi, je zagrožena denarna kazen 500 evrov in pet kazenskih točk. Zanj so uvedli tudi postopek o prekršku zaradi nesramnega obnašanja do policista, ki jih je opazil pri prekršku.