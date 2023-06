Tudi to je Slovenija! Zaposlenim v zavetišču za živali grozil s puško (VIDEO)

»So vam že kdaj na delovnem mestu grozili z orožjem, ko ste samo delali to, za kar so vas zaposlili? Mi smo čisto enaki kot kdorkoli na svojem delovnem mestu. Želimo opravljati svoje delo, ki ga čutimo kot poslanstvo. Katere živali pridejo k nam in od kod, mi ne odločamo. Mi pokrivamo določene občine in ljudje v le-teh so akterji, ki krojijo ''vsebino'' boksov in mačjakov pri nas.«

To je pretresljiv zapis zaposlenih iz Zavetišča Horjul, ki jim grozi eden izmed nekdanjih lastnikov psa. Tega so mu z odločbo vzeli in je v njihovem zavetišču. Nekdanji lastni pa se s tem noče sprijaznit.

Na družbenem omrežju je zavetišče objavilo videoposnetek, ki si ga lahko ogledate spodaj. Na njem je videti, da se je moški do zavetišča pripeljal z avtom, odprl prtljažnik in ... kot je slišati, vidi pa se ne, je moški iz avta vzel puško, ovito v odejo, in z njo menda grozil zaposlenim.

So grožnje prijavili policiji?

Na Policijski upravi Ljubljana smo preverili, ali so dobili kakšno prijavo groženj na tem področju. Kot so nam potrdili, so v zadnjem tednu prejeli dve prijavi groženj na območju Horjula. »Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je znana oseba prišla do objekta na območju Horjula in tam izrekla grožnje zaposlenim,« so sporočili.

Policisti so pričeli z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin, ker pa je predkazenski postopek še v teku, nam več informacij o tej zadevi še ne morejo posredovati. Dodajajo, da drugih prijav podobnih kršitev v letošnjem letu na tem območju niso prejeli. So pa na istem območju v drugi polovici lanskega leta prejeli še tri prijave kršitve javnega reda in miru s strani iste osebe. V dveh primerih policisti kršitev niso ugotovili, v enem primeru pa je bila kršitelju izrečena globa.

Zavetišče moralo najeti varovanje

Zaradi varnega opravljanja svojega dela so bili v zavetišču primorani najeti varovanje. »Varovanje, da lahko opravljamo svoje delo, nas stane 585,60 € za vsakih 24 ur. Je to veliko? Je mar bolje plačati z življenjem kot z denarjem? Bi vi tvegali na svojem delovnem mestu? Ali bi želeli, da vas nekdo zaščiti?« so zapisali.

Denarja za varovanje nimajo dovolj, zato zbirajo prostovoljne prispevke.