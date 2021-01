Tudi to je Slovenija: ukradli hrano za lačne otroke

Kadar kdo potrebuje pomoč, Slovenci znamo stopiti skupaj in nameniti svoj čas in/ali denar tistim, ki pomoč potrebujejo. Dokaz za to so tudi številne dobrodelne akcije. Ena takšnih je bila akcija Hladilnik toplega srca, ki so jo pripravili na eni izmed radijskih postaj, s katere pa so po mesecu dni akcije sporočili novico, ki je ujezila mnoge.Namreč na radiu so prejeli »prekrasno darilo«, kot so se izrazili, zaradi katerega so jih obiskali tudi policisti. Nekdo jim je namreč ukradel ne le del njihove opreme, ampak celo nekaj dobrot, ki so bile namenjene otrokom in družini v stiski. Vse, ki bi morebiti imeli kakšen koristen podatek o dejanju, prosijo za posredovanje informacij.Novica o kraji je močno ujezila številne. »Neverjetno, sramota res, naj se roka posuši tistemu ki je bil sposoben takega dejanja!« je pod objavo o kraji zapisal eden izmed sledilcev, ki so ogorčeni.