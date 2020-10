Tudi to je Slovenija: surovi pretep dijaka (VIDEO)

Med dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor se je v sredo na glavni avtobusni postaji zgodil incident, poroča portal Mariborinfo. Pretepli so dijaka, ki naj bi potreboval učno pomoč, vse skupaj pa je skupaj s posnetkom dogodka zdaj prišlo v javnost.Povod za napad na domnevno mladoletnega dijaka naj bi bila po besedah vira Mariborinfo »grda beseda«, ki naj bi jo žrtev izrekla. Na posnetku je videti dijake, ki nekaj časa korakajo do podhoda na avtobusni postaji, nato dijak v črnem žrtvi izroči telefon s sporočilom in mu ukaže, naj ga prebere. Domnevno mladoletna žrtev ponavlja: »To ni res. Nisem tega rekel.« Dijak v črnem nato začne udrihati po žrtvi, pretepanje pa sta spremljala in spodbujala še najmanj dva dijaka, eden je dogajanje snemal. Pretepanje naj bi trajalo dlje časa, eden izmed dijakov, ki sta pretep spremljala, pa je žrtvi zagrozil, nato se posnetek konča.Vir: Mariborinfo.comHujših poškodb dijak naj ne bi utrpel, imel pa naj bi modrice po vsem telesu. Ravnatelj je z incidentom seznanjen, preiskovala naj bi ga tudi policija, še poroča Mariborinfo.