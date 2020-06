Tudi to je Slovenija, ravs s koli, sekirami in mačeto

V Željnah mir kalijo spopadi med Romi, posebno zaradi uporabe orožja in prepovedanih drog.

Po štirih dneh policija aretirala tri osebe

V nedeljo, okoli 14. 30 smo bili obveščeni o pretepu med več osebami na območju Kočevja. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo med več osebami najprej do verbalnega spora, ki se je nato stopnjeval v fizičnega, pri tem pa je več oseb uporabilo tudi različne predmete. V dogodku sta bili po do sedaj znanih podatkih dve osebi lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin zaradi suma, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj nasilništva in povzročitev lahkih telesnih poškodb. Policisti so na podlagi zbranih obvestil pridobili odredbo za hišno preiskavo pri eni izmed oseb, kjer je bila zasežena pištola in petarde. Trenutno teče predkazenski postopek proti osmim osebam. Trem osebam je bila včeraj odvzeta prostost in so bile včeraj privedene pred preiskovalnega sodnika, ki je eni osebi odredil hišni pripor, dvema pa prepoved približevanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka in bodo o vseh dodatno znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana..

Ne upajo si od doma

Uporabe orožja in prepovedanih drog med Romi kljub tesnemu sodelovanju s policijo v Kočevju ne zmorejo zajeziti.

Poziv državi

Niko Šarkezi v bolnišnici

Zagotovo so prišli z namero, da pokončajo sina Cvetka in mene, na mojem dvorišču, a le zakaj?

Prerekanje, vpitje, grožnje, ropotanje, pokanje so v nedeljo okoli poltretje ure v spodnjem delu naselja Željne blizu podružnične cerkve sv. Lorenca odmevali vse do prihoda patrulje s tamkajšnje policijske postaje, ki je bila obveščena o pretepu več oseb.V uradnem zaznamku dogodka so zapisali, »da je prišlo do verbalnega spora, ki se je stopnjeval v fizičnega, pri tem pa je več oseb uporabilo različne predmete. V dogodku sta bili po do zdaj znanih podatkih dve osebi lažje poškodovani. Policisti sumijo, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve lahkih telesnih poškodb. O vseh znanih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.«Dan po tem nam je na dvorišču, kjer bi se lahko zgodil celo umor, nejevoljni gospodarpovedal: »Organizirano nas je napadlo več rojakov iz zgornjega dela naselja, oddaljenega poldrugi kilometer. Naša hiša je na samem. Zagotovo so prišli z namero, da pokončajo sinain mene, na mojem dvorišču, a le zakaj?« se sprašuje Jadran in pokaže rano na levi nogi. Pravi, da ga je z mačeto zadela žena, ki se je pripeljal na motorju in je imel kol v roki. Za njima so prišli tudi drugi. Vedel je, da bo nekaj narobe, zato je vnuke z igral umaknil v hišo.»S pločnika pred hišo so začeli metati kamne, sekire in še kaj. Nisem dovolil, da vdrejo na dvorišče, v hišo. Ko me je mahnil s kolom, sem ga prijel, takrat pa je meč prebil hlačnico in me porezal. Ne vem, kako bi se končalo, če ne bi stopil v hišo in vzel manjše petarde in jo vrgel. Pok jih je prestrašil, nas je rešil,« je Jadranu sicer nekoliko odleglo, a skrbi ostajajo. Grožnje trajajo od četrtka, kar je Cveto, ki sicer zelo lepo igra na harmoniko in poje, že prijavil na policijo. Vlašičevi, Jadran dela na Komunali, si ne upajo ven, pravijo. Zato danes ni šel k zdravnici v Ribnico. Tudi vnuki, ki imajo podružnično šolo pred nosom, so ostali doma. »Pri meni je policija pred časom po anonimni prijavi opravila hišno preiskavo. Nekdo je nagovoril soseda, naj nekaj reče v mojem imenu; iz tega se je po nepotrebnem naredila ta vojna,« razloži Cveto.Da ni bilo tako, nam pove 26-letni Niko Šarkezi, ki je na zdravljenju v UKC. »Ta družina je vedela, da sem šel z avtomobilom po nakupe v mesto. Ko sem se vračal, so me pričakali na križišču pred svojo hišo. Ker se nisem hotel ustaviti, so začeli tolči s koli po pločevini. Jadran je nad ženo dvignil sekiro in jo poškodoval. Jaz sem obtolčen od glave do pet. Ves sem razbit. To je resnica,« je iz bolniške postelje dejal Niko. Pravi, da naj bi bil žrtev spora med svakom in Cvetkom. Nikakor si ne želi, da bi ta dogodek prerasel v maščevanje, policijo pa je poklical, da bi napadalce priprla, ker so nevarni.»Po naših informacijah gre za interno zadevo med družinama, ki obenem tudi poglablja nezaupanje med romskim in neromskimdelom prebivalstva v lokalni skupnosti,« so zapisali na občini Kočevje in poudarili, da policija brez tesnega sodelovanja s tožilstvom in pravosodjem podobnih dogodkov ne bo zmogla preprečiti. Opozorila iz lokalne skupnosti, ki jih po neformalni poti dobijo tudi predstavniki občine, nenehno omenjajo prisotnost in uporabo orožja pa tudi prepovedanih drog med Romi, vendar tega očitno kljub tesnemu sodelovanju s policijo ne zajezijo.»Od države resno pričakujemo, da se aktivneje vključi tudi pri integraciji romske skupnosti, še posebno na področju šolstva, stanovanjskih razmer in zaposlovanja, saj gre za osnovne gradnike, ki lahko normalizirajo življenje Romov v širši lokalni skupnosti.«