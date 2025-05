Tudi to je Slovenija: groza, kaj je storil lastni mami, z njo je hudo

V torek so ilirskobistriški policisti obravnavali nasilje v družini, ko je bil sin fizično nasilen do mame.

Anita Leskovec s PU Koper: »To so odpeljali v bolnišnico, od koder so nas obvestili, da je huje poškodovana. Policisti so 45-letnemu osumljencu odredili pridržanje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Naslednji dan so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje, po katerem je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.«