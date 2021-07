Tudi to je mogoče v Sloveniji: ukradli so jim bazen

Danes zjutraj je bila policija obveščena o tatvini bazena. V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da je bil znamke Intex (za 16.000 litrov vode), odnesli pa so tudi kovinsko ogrodje, pokrivalo, lestev in filter z ene od parcel ob hitri cesti med Črničami in Batujami.



Ajdovski policisti primer tatvine še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici.

Komentarji: