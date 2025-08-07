Tudi letos številne žrtve dolgoprstnežev na slovenski obali, največkrat izginejo nahrbtniki

»Prste bi mu polomila,« je besna Pirančanka Bojana, ki nadaljuje pripoved o neprijetni izkušnji. »Od takrat se tam počutim nelagodno in tudi na drugih plažah ne tako varno kot prej. Na tisto mojo malo bolj skrito skalo valobrana na piranski Punti, kjer sem v poletni gneči našla več miru in manj pogledov mimoidočih, sploh ne hodim več. Pa tako rada sem zahajala tja. Strah me je. Baraba, ukradel mi je moj košček morja. Tudi telefona ne jemljem več na plažo, čeprav je pomembno, da ga imam zaradi poslov vedno pri roki. Bojim se, da se bo ponovilo.«

Dobri opazovalci

Nekega popoldneva sredi tedna se je odpravila na osvežitev v morje med kamnite bloke na morski strani, kjer je človek malce bolj skrit pred sprehajalci po Punti. Odložila je kopalno torbo z manjšo torbico, v kateri ima vedno mobilni telefon, sončna očala, ključe in nekaj denarja. Torbo je prekrila z oblačili in na koncu še z brisačo ter se za slabe pol ure podala na plavanje mimo svetilnika in vzdolž obale Punte. Ko se je vrnila, je sledil šok.

Za preprečevanje kraj se te dni med brisače na preventivno patruljiranje pogosteje podajajo tudi policisti. FOTO: PU Koper

»Moje stvari so bile razmetane in potem sem zagledala, da je zadrga na manjši torbici odprta. Iz nje je vzel vseh 30 evrov, telefon in sončna očala, ključe je pustil, osebnih dokumentov pa na srečo nisem imela notri. Žal sem šele kasneje slišala za pet podobnih zgodb na tistem mestu na Punti in da so tatovi dobri opazovalci ter sila prebrisani. Da turistom, predvsem tujim, ukradejo dokumente, denar, ključe apartmaja in še kaj, je z vsemi neprijetnostmi, ki sledijo, strašno. Katastrofa,« opisuje mučno izkušnjo, ki jo je nadvse vznemirila. Oškodovana je bila skupaj za nekaj sto evrov, a najhuje je to, da se na plažo ne podaja več sproščena in da je s telefonom vred izgubila vse stike in fotografije. Pri operaterju je takoj blokirala kartico in primer prijavila na policiji.

Po podatkih koprskih policistov so med najpogostejšimi težavami, zaradi katerih te dni turisti med dopustom iščejo njihovo pomoč, predvsem tatvine na plažah. Temu se pridružujejo vlomi v vozila in nastanitve ter kraje v gostinskih lokalih. Med tistimi, ki so v minulem obdobju prijavili krajo, jih omenimo le nekaj. Začelo se je že junija na plaži v Izoli, ko je nekdo državljanu Nemčije ukradel gotovino. Dan kasneje je na plaži v Kopru kopalcu iz nahrbtnika izginila denarnica s 30 evri gotovine, osebnimi dokumenti, kartico zdravstvenega zavarovanja in mesečno vozovnico za vlak. Iz šotora v Fiesi je državljanoma Francije izginila gotovina, na plaži v Žusterni pa nahrbtnik z dokumenti in denarjem. Nahrbtnik so pozneje našli, vendar brez denarja.

Na muhi zlikovcev so denarnice, mobiteli, sončna očala ... FOTO: Janez Mužič

Med oškodovanci so pogosto tujci, ki s seboj nosijo več gotovine in so manj pozorni.

Brez telefonov

Nadaljevalo se je julija na plaži v Izoli, kjer so državljanu Madžarske ukradli nahrbtnik, v katerem je imel telefon, ključe apartmaja in gotovino. Tam je isti dan državljan Italije ostal brez nahrbtnika z vsebino. Kasneje so policisti oba nahrbtnika našli in ju vrnili oškodovancema. Dan kasneje so prijavitelju v Portorožu na plaži ukradli nahrbtnik, v katerem je imel tri mobilne telefone, bančne kartice, osebne dokumente cele družine in gotovino. Kasneje so tudi ta odvržen nahrbtnik našli, manjkala je samo gotovina. Na isti plaži je nekdo, medtem ko je plavala, državljanki Italije ukradel torbico. V njej je imela telefon, denarnico z dokumenti, gotovino, očala in ključe.

Bojana je med plavanjem pustila svoje stvari na skalah Punte, kjer je človek malo bolj skrit pred pogledi, a to ni veljalo za njene stvari. FOTO: Janez Mužič

Podobnih zgodb je te dni zares veliko in policija svetuje, da vrednejših predmetov in bančnih ter drugih kartic ne nosimo na plažo. S seboj imejmo nekaj drobiža za pijačo in sladoled ter zdržimo nekaj ur brez telefonov. Na nekaterih plažah, denimo na portoroški, so obiskovalcem na voljo tudi omarice za varno shranjevanje predmetov. So pa med oškodovanci pogosto tujci, ki s seboj nosijo več gotovine in so manj pozorni. Seveda so sila zadovoljni, ko jim v primeru najdbe policija vrne vsaj dokumente.

Sicer pa je učinkovit ukrep, da en član družine oziroma druščine, medtem ko se drugi hladijo v vodi, pazi na stvari. Priporočljivo je tudi, da se spoprijateljite s sosedi na plaži, še zlasti če je to družina. Varovali bodo vaše stvari in seveda jim boste vrnili uslugo, ko se bodo v morje podali oni. Priskrbite si vodoodporen tulec, v katerega shranite ključe, denar in morda še kaj. S trakom ga obesite okoli vratu in vzemite s seboj v vodo. Na varnost pomislite že ob nakupu kopalk. Za moške so primerne z žepi, ki se zaprejo. Pri ženskah problem lahko reši že plastična vrečka, ki jo z varnostno zaponko pred plavanjem pritrdite ob kopalke.