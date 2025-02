Trpinčenje ali ne? Uslužbenki poslali na detektor laži!

Da je delodajalec s tem, ko je dvema uslužbenkama odredil poligrafsko testiranje, nesorazmerno posegel v njune osebnostne pravice, tudi po mnenju vrhovnega sodišča ni nikakršnega dvoma. Vprašanje pa je, ali to predstavlja trpinčenje ter ali jima pripada odškodnina, in če, kolikšna. Delovno sodišče v Kopru zdaj o tem odloča že tretjič. Primer se je zgodil pred petimi leti, potem ko je eden od javnih zdravstvenih zavodov na Primorskem prejel anonimno pismo o nepravilnostih pri delu kadrovske službe z grožnjo javne objave, če nepravilnosti ne odpravi. Ker so pristojni želeli ugotoviti, kdo je od...