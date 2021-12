Trojni umor na lanski božič: čaka morilca dosmrtna kazen?

Na ptujskem okrožnem sodišču je danes osumljeni Silvo Drevenšek priznal trojni umor na lanski božič v Gerečji vasi, ko je svojo partnerico ter njuna starša ubil pred očmi tedaj štiriletnega sina. Potem ko se je Drevenšek doslej branil z molkom, se je danes zgodil preobrat. Spregovoril je in se pokesal za grozljivo dejanje. »Ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Ne vem, kaj se je z mano zgodilo. Ubil sem tri nedolžne ljudi. Nikoli v življenju nisem pomislil na umor in nikoli več ne bom,« je dejal.

Ker je Drevenšek to okrutno dejanje storil pred očmi svojega štiriletnega sina, mu tožilstvo očita še kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Tožilka Tea Kukovec Belšak je zato od senata pod vodstvom Marjana Stelca terjala pet let zapora, za vsako kaznivo dejanje umora pa po 30 let in izrek enotne dosmrtne zaporne kazni.

Enako so pred sodiščem danes zahtevali številni prijatelji in podporniki Mihe Lešnika, sicer sina in brata pokojnih, ki je danes tudi malčkov skrbnik.

