Saj ni res, pa je! Silvo ubil Mojco, Jožico in Branka, a rešen dosmrtnega zapora

Isto sodišče, a dve povsem različni odločitvi. Tako lahko strnemo sodni proces v primeru trojnega morilca Silva Drevenška. Začnimo od začetka. Drevenšek je tik pred koncem prvostopenjskega sojenja, bilo je 2. decembra 2021, priznal, da je na božični dan leta 2020 s kuhinjskim nožem umoril 35-letno zunajzakonsko partnerico Mojco Lešnik, ki se je nedolgo prej z otrokom odselila od njega. Nato je vstopil v hišo Mojčinih staršev, v kateri je bil tudi njegov štiriletni sin. Kljub malčkovemu jokanju in prošnji, naj pusti dedka in babico, je umoril 58-letno Jožico in 61-letnega Branka.

30 let zapora mora odsedeti.

»Edina pravica je dosmrtna, 3 x morilec je dosmrtna, Morilec družin!, Pravica 3 x 30 let,« so takrat pred ptujskim okrožnim sodiščem s transparenti vzklikali prijatelji njegovih treh žrtev. In tako razpravljajočemu predsedniku senata Marjanu Strelcu dali jasno vedeti, da pri izreku kazni ne sme biti nobene milosti. To se je z izrekom dosmrtnega zapora 6. decembra 2021 nato tudi zgodilo. In to prvič, odkar imamo v Sloveniji od leta 2008 uzakonjeno to najvišjo možno zaporno kazen. Po pritožbi obrambe je zadevo pod drobnogled vzelo mariborsko višje sodišče in 19. aprila 2022 sodbo razveljavilo, saj je namesto petčlanskega senata razsodil šestčlanski oziroma je o krivdi glasoval tudi rezervni sodnik porotnik.

Standardne metode

Ponovljeno sojenje je steklo pred senatom ptujske okrožne sodnice Katje Kolarič. Na tem je bil Drevenšek 8. avgusta 2022 za vsak umor obsojen na 29 let zapora, za zanemarjanje mladoletne osebe, ker je nekdanja tasta in taščo ubil pred očmi malčka, na štiri leta zapora, vse skupaj pa je zneslo enotnih 30 let ječe. S tem se je 25. januarja 2023 strinjalo tudi višje sodišče, ne pa tudi vrhovno. Slednje je na seji 28. februarja 2024 ugodilo pritožbi tožilstva in kazen spremenilo v dosmrtno ječo. A je obramba temu spet nasprotovala ter se še enkrat obrnila na vrhovne sodnike, ki pa so tokrat, res da v drugačni sestavi kot februarja lani, kazen iz dosmrtne ječe spet spremenili v 30-letno zaporno kazen.

Kljub malčkovemu jokanju in prošnji, naj pusti dedka in babico, je umoril 58-letnico in 61-letnika.

»S pomočjo standardnih metod pravne razlage je senat sprejel stališče, da mora biti kazen dosmrtnega zapora ali 30 let zapora preizkušena na vsaj dveh stopnjah, zato je ni mogoče izreči šele na tretji, torej izjemni stopnji. Dopustnost pritožbe zoper sodbo sodišča druge stopnje namreč ni vezana na težo kaznivega dejanja, temveč izključno na višino izrečene kazni. Gre torej za preizkus upravičenosti posega po eni od dveh najvišje predpisanih kazni zapora in ne za preizkus utemeljenosti izbire med najvišje predpisanimi kaznimi,« so včeraj pojasnili na vrhovnem sodišču in dodali, da pa sodišče ni »drugače ovrednotilo teže obsojenčevih kaznivih dejanj, saj navedeno ne more biti predmet odločanja vrhovnega sodišča na podlagi vložene zahteve za varstvo zakonitosti.«