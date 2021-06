Trojni morilec Silvo kmalu pred sodnika

Potem ko je bila že v začetku maja letos zaključena sodna preiskava trojnega umora na lanski božični dan v Gerečji vasi pri Ptuju, so zoper 35-letnega morilca Silva Drevenška, ki je že od dogodka v priporu, vložili obtožnico. Kot so za Večer potrdili na ptujskem okrožnem sodišču, ga tožilstvo bremeni treh kaznivih dejanj umora, zaradi česar mu grozi dosmrtni zapor. Obtožnica je v začetku junija postala pravnomočna, ptujsko sodišče lahko zdaj razpiše predobravnavni narok, na katerem se bo obtoženi lahko izrekel o krivdi. Hiša groze, v kateri sta umrla Jožica in Branko Lešnik. FOTO: Aleš Andlovi...