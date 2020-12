Trojni morilec Peter (24) v dosmrtni arest?! Brani se z molkom

V tej hiši v vasi Škocjan pri Domžalah se je zgodil krvavi zločin, ko je z nožem pokončal babico, dedka in strica. FOTO: Marko Feist

Odvetnik ga ni obiskal

Še zdaj ni znano, zakaj so morale umreti tri Petru Gaspetiju sicer zelo ljube osebe.

Grozi mu celo dosmrtni zapor

Peter Gaspeti je, čeprav obtožnice še nismo slišali, torej obtožen trojnega umora, in to brez okoliščin, ki bi kazale na njegovo neprištevnost ali pa bistveno zmanjšano prištevnost. Če bi bil neprišteven, bi mu sodišče lahko izreklo le ukrep nekajletnega bivanja na forenzični psihiatriji. Če pa prištevnost ni bila okrnjena, mu ne preti le najvišjih možnih 30 let zapora, temveč celo kazen dosmrtne ječe, ki je v našem kazenskem zakoniku od leta 2008 in je predvidena za zločince, ki vzamejo življenje dvema ali več osebam. Ta je bila do zdaj predlagana v dveh primerih. Tožilstvo jo je predlagalo za Kristino Mislej, ki je leta 2009 v Sežani umorila svoja otroka, a je bila nato obsojena na 20 let zapora. Dosmrtno kazen so predlagali tudi za Kitajca Wuja Zuxionga, ker je leta 2010 v Ljubljani umoril lastnika kitajskih restavracij, ki sta ga odpustila. Ta prestaja 30-letno zaporno kazen.

Molčal tudi med preiskavo, ne pa tudi med zdravljenjem

Kaj pa če si neprištevnost nakoplješ sam?

Naša kazenska zakonodaja predvideva, da kdor ob storitvi kaznivega dejanja ni bil prišteven, ni kriv. Neprišteven storilec ne more razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi duševne motnje ali duševne manjrazvitosti. Če je bil nekdo bistveno zmanjšano prišteven, se sme kaznovati mileje. Drugače pa je s tistimi neprištevnimi storilci kaznivega dejanja, ki so si z uporabo alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi ali kako drugače sami povzročili neprištevnost. Take sodniki običajno kaznujejo, kot da bi bili prištevni.

30

let zapora za tri umore je predlagala tožilka.

Čeprav se zdi, da je tako rekoč nemogoče, da bi nekdo pri polni zavesti in zdravi pameti lahko bil sposoben krvavega zločina – tako hudega, da so zaradi tega umrle storilcu tri sicer ljube bližnje osebe –, pa je okrožno državno tožilstvo prepričano, da se je sredi poletja zgodil brutalni trojni umor.Na zatožno klop je namreč sedel 24-letniiz Škocjana pri Domžalah, ki je 13. junija letos na domačiji starih staršev umoril 74-letnega dedka, 81-letno babicoter njunega invalidnega sina in svojega strica, 51-letnegaPo grozljivem zločinu, ko je v hišo vstopil z večjim nožem in sorodnike večkrat zabodel v telo, tako da so umrli na kraju dogodka, je poklical policijo, povedal, kaj je storil, in jih mirno počakal. Ker so Gaspetija po aretaciji kmalu odpeljali na oddelek forenzične psihiatrije v Mariboru, kjer so priprti tisti, ki imajo psihične težave, je javnost včeraj na predobravnavnem naroku namesto začetka sojenja pričakovala ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na zgoraj omenjenem oddelku, ki lahko traja največ pet let, a se to ni zgodilo. Tožilstvo je namreč v zameno za priznanje krivde predlagalo enotno kazen 30 let zapora, kar pa je Gaspeti včeraj, ko je kot iz nekega drugega filma razkuštran in brez besed stal za odrom za priče in le nemo – z občasnimi rahlimi nagibi glave – odgovarjal sodnici, zavrnil.Ker je na vprašanje, ali prizna krivdo, le nepremično zrl predse, je sodnica, ki je imela resne težave s komunikacijo z obdolženim in je na to večkrat opozorila ter celo pri tožilstvu in zagovorniku obdolženega preverjala, ali je njegove tihe geste prav razumela, štela, kot da dejanja ne priznava. Tudi na vprašanje, ali v priporu – zdaj ni več na psihiatriji, temveč je na Povšetovi v Ljubljani – prejema kakšna zdravila, jasnega odgovora ni dobila, zato je sklenila, da se bo o njegovem zdravstvenem stanju pozanimala sama.Nič ji namreč ni znal povedati niti njegov zagovornik po uradni dolžnosti, ko ga je zaradi obdolženčeve neodzivnosti povprašala, kakšna je njegova komunikacija z Gaspetijem. Ta je presenetil z odgovorom, da ga v priporu v vsem tem času ni niti enkrat obiskal. »Nisem bil v priporu, sem mu pa večkrat pisal. Sam ni izrazil nobene želje, da bi ga obiskal,« je povedal Mlinarič.Gaspeti naj bi bil tako molčeč tudi med preiskavo, tako še vedno ni znan njegov motiv. Mediji so pisali o domnevni zameri zaradi dediščine, vendar pa Mlinarič, ki je včeraj v spis vložil nekaj novih dokaznih predlogov in predlog za izločitev nekaterih dokazov, z dokaznim predlogom izpisa iz zemljiške knjige pokojne babice želi dokazati, da obdolženi ni imel nobene koristi od te nepremičnine. Predlagal je neposredno zaslišanje petih policistov oziroma kriminalistov, ki so preiskovali tri krvave umore, pa tudi župnika, ki je Gaspetija, saj je bil nekoč celo ministrant, dobro poznal. Tudi krajani, ko so bili na kraju zločina, tako rekoč niso imeli slabih besed čez študenta, stare starše in strica naj bi imel zelo rad, jim pomagal.Tudi družina Gaspeti naj bi veljala kot urejena, zgledna, verna. Je pa Mlinarič predlagal izločitev psihiatričnega mnenja sodnega izvedenca, ki naj bi v svojem mnenju povzel dokumentacijo, ko je bil Gaspeti še v priporu na forenzičnem oddelku v Mariboru. »Med zdravljenjem je obdolženi govoril tudi o samem kaznivem dejanju, vendar pa tega ni storil v okviru zaslišanja, ampak v okviru zdravljenja, ko ni bil opozorjen na svoje pravice v kazenskem postopku,« je navajal Mlinarič in zahteval postavitev novega izvedenca psihiatrične stroke. Tožilka se je strinjala z neposrednim zaslišanjem predlaganih prič, ne pa tudi s postavitvijo novega izvedenca, ker da »je izvedenec do teh podatkov prišel med izdelavo svojega mnenja«.Kdaj se bo sojenje nadaljevalo, še ni znano. Kot je povedala sodnica, se bo najprej v priporu na Povšetovi pozanimala o trenutnem zdravstvenem stanju Gaspetija, potem pa se bo odločila, ali bo angažirala izvedenca, ki bo ocenil, ali je Gaspeti zmožen sedeti na sodišču in spremljati sojenje.