Prve novice nemških občil o zločinu v Frankfurtu, ju se je zgodil 4. decembra 2000, so bile: »Moški je v streljanju pred barom ubil tri Nemce, enega pa huje ranil. Kaže, da je bil vzrok za zločin razžalitev enega od gostov. Storilec naj bi bil 30-letni slovenski državljan Viktor Rafolt iz Ljubljane. Kam je pobegnil, policija ne ve, za domnevnim storilcem pa so že razpisane tiralica in 10.000 nemških mark nagrade za pomoč pri aretaciji.« Po dolgih letih ždenja na Dobu je zdaj ta množični morilec znova na prostosti. Priče iz Nemčije so zasliševali prek videokonference. FOTO: Blaž Samec O ubit...