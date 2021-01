Trojni morilec bi novo sojenje

»Ni nedvoumnih dokazov, da so Rakićevi umrli (bili umorjeni) 15. avgusta 2002. Ni niti nedvoumnih dokazov, da je Ivan Perić 15. avgusta 2002 bil v Rovinju! Ne želimo drugega kot pošteno sojenje. Predlagamo, da se izvedejo predlagani dokazi, postopek obnovi in da se obsojenega Perića oprosti.« To so ključni stavki v zahtevi za obnovo kazenskega postopka, s katero želi obramba v času zločina 21-letnega Grosupeljčana na 113 strani dolgi vlogi s številnimi prilogami in naknadnimi dodatki izposlovati novo sojenje o nasilni smrti treh njegovih sorodnikov. In čeprav naj bi po nekaterih na...