Trojnemu morilcu Silvu celo dosmrtna ječa?

Pet dni po grozljivem trojnem umoru v Gerečji vasi so o tragediji (končno) spregovorili tudi mariborski policisti. »Ko je na kraj dejanja prispela prva patrulja, so sosedje pred stanovanjsko hišo že pomagali ranjeni 58-letni ženski,« je dejal Beno Meglič, vodja sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave. Možje postave so v dnevni sobi hiše na tleh našli mrtvega 61-letnega Branka Lešnika. Zanj, tako Meglič, ni bilo več pomoči. Medtem ko so se reševalci na dvorišču borili za življenje ranjene Jožice Lešnik, pa so policisti pregledali okolico.Sosedje so jih peljali do hiše prek ceste, kjer so našli ...