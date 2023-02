Trojica vlomila v športni objekt: ukradli pijačo in kovinsko posodo za hrano

Policisti PP Gornji Petrovci so kazensko ovadili trojico, osumljeno vloma v športni objekt v Vidoncih, za kaznivo dejanje velike tatvine. O vlomu so jih obvestili septembra lani. Opravili so ogled in začeli zbirati obvestila, da bi izsledili dolgoprstneže, ki so si protipravno prilastili večjo količino alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter kovinsko posodo za hrano.

Športno društvo so oškodovali za okrog 550 evrov. »Med preiskovanjem kaznivega dejanja so ugotovili, da so dejanja osumljeni trije moški, 27- in 29-letnik z območja UE Murska Sobota in 22-letnik z območja UE Lendava,« poročajo z murskosoboške policijske uprave. Kot dodajajo, se je trojica združila z namenom kraje. Predvidena je kazen zapora do pet let.